خطوات الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة وشروطه

تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدور فعال في صرف المستحقات التأمينية للمواطنين بعد الاستقالة، ويعد الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية من الأمور التي يرغب بمعرفتها العديد من مواطنين المملكة السعودية، فبعد انتهاء الخدمة وتقديم الاستقالة يحصل المتقاعد على مستحقاته ويتم الحصول عليها بعد سن الستين عامًا أو استقال من العمل مبكرًا، ويستطيع المواطن الاستعلام عن مستحقاته عبر موقع هذه المؤسسة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقراتها، وقد وضعت مؤسسة التقاعد بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم بموجبها من الحصول على جميع المستحقات.

صرف المستحقات بعد الاستقالة من التأمينات

وضعت الإدارة العامة للتأمينات السّعوديّة مبلغ مالي يصرف للمشتركين في التأمينات بعد الاستقالة، ويكون ذلك بطريقة إلكترونيّة ميسره لتقديم طلب صرف مستحقات التأمين، وذلك بهدف صرف مبلغ التأمين الخاص بكلّ مشترك، حيث يُمكن للمشترك التقديم لطلب صرف هذه المستحقات عبر الموقع الإلكترونيّ لمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة .

شروط صرف المستحقات التأمينية

هناك بعض الشروط التى وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكي يحصل المشترك علي مستحقاته التأمينية، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

أن يكون المشترك بلغ سن الستون عامًا. يشترط أن يكون مر عام كحد أدنى على تاريخ التوقف عن العمل. عليك بتقديم المستندات والمعلومات الأساسية اللازمة لصرف التّأمين. أن يكون المشترك توقف عن مزاولة المهنة التي كان يعمل بها.

خطوات صرف المستحقات بعد الاستقالة

علي المشترك اتباع بعض الخطوات لصرف مستحقاته من التأمينات الاجتماعيّة بعد الاستقالة باتباع الخطوات التاليّة :

أن يقوم المشترك بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعيّة .

في حالة تسجيل الدخول بحساب جديد يلزم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لذلك.

سوف يصل للمشترك على جوالة المرتبط بالحساب رسالة قصيرة تحتوي على كود التفعيل.

قم بالضغط علي أيقونة ارسال بعد تلقي الكود و إدخاله في المكان المُخصص له .

من الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية قم بالنقر علي قائمة (المعاشات) .

قم بالنقر على طلب الدفعة و إدخال رقم الايبان المرتبط بالحساب المصرفي، ثم انقر على كلمة “التالي” .

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة للتأكد من جميع البيانات المدخلة كتبت بشكل .

عليك بإدخال بيانات الاتصال الخاصة بالمشترك والتي تشمل رقم الهاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني .

قم بالضغط على (إرسال) بعد قراءةً الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة بكل دقة والموافقة عليها .

سوف ستصلك رسالة على الهاتف الجوال مرة أخرى تحتوي على كود تأكيد الطلب وادخله في المكان المخصص له والنقر علي أيقونة تأكيد .

وأخيرا سوف يظهر لك صفحة جديدة بها انه تم طلب صرف المستحقات بنجاح .

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات بمراجعة طلب صرف التأمين ومعالجته وإصدار القرار النهائي بقبوله أو رفضه خلال مدة معينة لا تتجاوز الشهر.

المستحقات التأمينية بعد الاستقالة

تُقدّم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السّعودية مستحقات تأمينية للأفراد المتقاعدين عن العمل بعد استقالتهم، و تختلف هذه المستحقات التأمينية التي تُقدّم لهم فقد تكون مكافأة أو معاش تقاعديّ، أو معاش مستحقين، أو تعويضات مالية يتم تقديمها إلى المشترك عند انتهاء مدة خدمته وذلك طبقًا لأحكام القانون المعمول بها في المملكة العربية السّعودية.