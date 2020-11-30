أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 176 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وحيس وكيلو16 واستحداث تحصينات قتالية في المنظر و4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت ايضاً ١٤ خرقًا بقصف مدفعي و141 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.