الخارجية الأمريكية تطالب رئيس وزراء إثيوبيا بوقف القتال فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مساء اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بوقف القتال على كافة الجبهات فى إقليم تيجراى، والبدء فى الحوار، حسبما أفاد نبأ لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكان دبرصيون جبرمكئيل، زعيم إقليم تيجراى، أكد استمرار القتال على كافة الجبهات، مطالبًا رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد بـ"وقف الجنون". وقال رئيس الوزراء الإثيوبى أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا فى هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة بالمنطقة الواقعة شمال البلاد. بينما اتهمت جبهة تحرير تيجراى الحكومة الإثيوبية باستهداف المدنيين فى القتال والضربات الجوية والقتال البرى. ويتصاعد القلق الدولى إزاء مصير نحو نصف مليون شخص يقطنون ميكيلى، عاصمة تيجراى، وسط تحذيرات من أن مثل هذا الهجوم الإثيوبى فى تيجراى سيشكل خرقًا لقواعد الحرب، داعين إلى وساطة عاجلة لإنهاء الصراع العرقى فى إثيوبيا.

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