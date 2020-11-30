تركيا تبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لقطر

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الإجراءات على خلفية، الأزمة الاقتصادية التى تضرب تركيا، وتهاوى سعر صرف الليرة وتراجعها لمستوى قياسى، جراء إنهاك المؤسسات التركية بسياسات رئيسها المتعجرفة، وزجه ببلاده فى صراعات تفوق قدرات بلاده، أودت بها لحالة عداء دولى وإقليمى.
وكشف بنك "جولدمان ساكس" الأمريكى، أن تركيا أنفقت خلال العام 2020 حوالى 101 مليار دولار لمنع انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، وبحسب بيانه فإن "شهر سبتمبر الماضى، شهد إنفاق 6.4 مليار دولار، وشهر أغسطس 11.8 مليار".
وأوضح، أنه "استمد الرقم من حساب الفرق بين التغييرات الفعلية والمتوقعة فى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى التركى، وأن هناك مجموعة كبيرة من عدم اليقين حول هذه الأرقام"، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وتشير بيانات البنك المركزى التركى إلى نزيف مليارات الدولارات شهريا من رصيد احتياطى العملة الأجنبية والذهب.
ووفق البنك المركزى التركى "تراجع احتياطى النقد الأجنبى والذهب 3 مليارات و945 مليون دولار خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفض الرصيد خلال أسبوع واحد من 88 مليارا و351 مليونا إلى 84 مليارا و406 ملايين دولار".
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