الصحة العالمية تستبعد الإغلاق التام خلال الموجة الثانية لكورونا

وشدد المنظرى -فى حديث مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- على ضرورة أن تلتزم جميع الدول بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والعمل بجد لاحتواء الفيروس.
وقال إن "الأوضاع الاقتصادية العالمية تجعل العودة للإغلاق اختيارا غير ممكن وغير مطروح، ونحن نتفهم ذلك، صحيح أن الإغلاق الذى تم تطبيقه فى المرحلة الأولى ساهم إلى حد ملحوظ فى الحد من انتشار الفيروس فى البلدان التى طبقته بناء على تقييم دقيق للمخاطر مع التزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الأخرى، لكن العودة للإغلاق مرة أخرى مستبعد، خاصة مع التداعيات الاقتصادية التى يعانى منها العالم حاليا".
وحول إمكانية السيطرة على الجائحة من دون إغلاق تام، أوضح المنظرى أن السيطرة على الجائحة خلال الموجة الثانية تتوقف على أمور عديدة، أهمها التغلب التام على حالة السأم والتعب من طول أمد الجائحة، والذى أدى إلى التراخى المجتمعى والحكومى.
وأضاف أن ذلك يعنى أن على جميع البلدان معاودة العمل بكل جد لاحتواء الفيروس من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، والتوسع فى عمليات الترصد للفيروس واكتشاف حالات الإصابة وعزل المصابين، سواء منزليا أو فى المرافق الصحية، وتتبع المخالطين ورعايتهم.
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