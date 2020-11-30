قرار عاجل من الحكومة الفرنسية بشأن قانون الأمن الشامل

أعلن كريستوف كاستانير، رئيس حزب "لاريم" الحاكم في فرنسا، والذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن الحكومة أسقطت مشروع قانون الأمن الشامل الذي أثار غضبًا شعبيًا في البلاد، والذي يعزز من سلطة الشرطة الفرنسية.

وقال كاستنير في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة"، وفقًا لوكالة "رويترز".



واندلعت مظاهرات خلال الأيام الماضية لعشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون، حيث تخللت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والصدامات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية.