سقط وأصيب في رأسه قبل أيام من وفاته .. مفاجأة في تقرير الصفة التشريحية لجثة مارادونا

سقط أيقونة الكرة الأرجنتينية ديجو أرماندو مارادونا، وأصيب في رأسه قبل أسبوع من وفاته وترك بمفرده لمدة ثلاثة أيام بعد الحادث، بحسب ما زعم، وتناقلته تقارير الصحف الاسبانية والارجنتينية عن رحيله.

وبحسب التقارير الصحفية الصادرة في بيونيس ايرس، صدم مارادونا رأسه بعد أن سقط داخل منزله. ومع ذلك ، ورد أنه لم يتم نقله إلى المستشفى أو إجراء فحص بالرنين المغناطيسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخضع فيه طبيب دييجو مارادونا للتحقيق بشأن الإهمال الطبي.

وتوفي مارادونا بسبب أزمة حادة بالرئة وفشل في وظائف القلب'' ، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الأولي، أثناء نومه ظهرًا بينما كان يستريح في منزله في تيجري، بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء الماضي.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية البالغ من العمر 60 عامًا يتلقى رعاية طبية على مدار الساعة في منزل في مجتمع مسور حيث كان يتعافى من الجراحة لإزالة جلطة في دماغه في أوائل نوفمبر.

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ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية عن محامي جيزيلا مدريد ممرضة مارادونا قوله: سقط مارادونا يوم الأربعاء قبل أسبوع من وفاته.

وقال "سقط وضرب رأسه، لكنهم لم يأخذوه إلى المستشفى لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية ..."

وادعى المحامي رودولفو باكوي أنه بعد السقوط ، تُرك مارادونا بمفرده في غرفته لمدة ثلاثة أيام. وتابع: "لم يكن مارادونا قادرًا على تقرير أي شيء: بعد السقوط تُرك وحيدًا لمدة ثلاثة أيام في غرفته، دون أن يراه أحد ودون مساعدة". وأضاف باكوي أن "مارادونا أصيب في يده اليمنى وفي رأسه، بعد أن خضع لعملية تجلط الدم في 11 نوفمبر". ويوم السبت، اتضح أن ممرضة مارادونا اعترفت بأنها كذبت بشأن إجراء فحص طبي في الصباح الباكر. وأشارت التقارير الأولية إلى أن ابن أخ يبلغ من العمر 24 عامًا كان يقيم معه في منزل سان أندريس كان آخر شخص يراه على قيد الحياة على الإفطار في اليوم الذي مات فيه مارادونا.

وقيل إن مارادونا قال لقريبه "إنني لست على ما يرام" قبل العودة إلى الفراش والموت أثناء نومه قبل إبلاغ المحققين أنه لم ينهض يوم الأربعاء لأكل أي شيء. وأخبر ابن شقيق مارادونا المحققين أنه رآه آخر مرة عندما ذهب إلى الفراش حوالي الساعة 11 مساءً يوم الثلاثاء، وكان من بين الأشياء التي عثرت عليها الشرطة في غرفته وجبة شطيرة غير مأكولة في وقت متأخر من الليل. وقالت ممرضة تعمل في نوبة ليلية للمحققين إنه شاهد مارادونا "ينام ويتنفس بشكل طبيعي في السرير" حوالي الساعة 6.30 صباح يوم الأربعاء. وكشف تقرير في أيدي المدعين العامين الذين يقودون تحقيقًا في وفاة لاعب كرة قدم المتقاعد، تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية ووقعته ممرضة تُدعى محليًا باسم داهيانا جيزيلا مدريد التي تولى المنصب في نفس الوقت تقريبًا ، يقول: "في الساعة 6.30 صباحًا بدأت مناوبتي. وكان المريض يستريح".

واضافت "في الساعة 7.30 صباحًا ، سمع أنه يتحرك داخل غرفته، وفي الساعة 8.30 صباحًا يستمر في الراحة، وفي الساعة 9.20 صباحًا ، رفض مراقبة علاماته الحيوية". التقرير الصحي لشركة ميديدوم الطبية الخاصة هو الآن في مركز تحقيق مستمر بعد أن قالت الممرضة للمحققين إنها لم تدخل غرفة نوم دييجو في صباح يوم وفاته لفحصه. وقالت وكالة الأنباء المحلية تيلام، نقلًا عن مصادر قضائية في تقرير ترددت أصداءه على نطاق واسع في الصحافة الأرجنتينية، إن الممرضة زعمت في بيانها الثاني تحت القسم أنها "أُجبرت على الكذب" بسبب تقرير ميديدوم.