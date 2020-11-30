زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب عدة مناطق في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت المنطقة الواقعة شمال شرق مدينة حماة السورية، فيما شعر السكان في المناطق المجاورة بالهزة أيضًا.

وقال المركز الوطني للزلازل إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق مدينة حماة بحدود 27 كم وعمق 5 كم عند الساعة 15 وسبع وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن السكان في مدن حماة وحمص وطرطوس شعروا بالهزة الأرضية، لكنها لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وسجلت أول أمس هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق العاصمة السورية دمشق.