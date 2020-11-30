لنقل رسالة بخصوص إسرائيل.. قائد فيلق القدس الإيراني يزور لبنان سرًا

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن إجراء قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني زيارة سرية إلى لبنان، التقى خلالها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وقالت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية إن قاآني أجرى زيارة سرية إلى لبنان بهدف نقل رسالة مفادها عدم التصعيد العسكري مع إسرائيل بعد اغتيال العالم الإيراني النووي البارز، محسن فخري زادة في طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاآني طلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل وإعطاءها ذريعة لشن عمل عسكري ضد الحزب.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب الطلب الذي قدمه قاآني إلى نصرالله بخصوص إسرائيل، وذلك على الرغم من إطلاق التهديد والوعيد من جانب جميع المسئولين الإيرانيين لإسرائيل بعد حادث اغتيال فخري زادة في طهران.