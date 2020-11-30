دولة خليجية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لإجراء رحلات إلى الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن شركة "يسراير" للطيران الإسرائيلي حصلت على موافقة من دولة خليجية لاستخدام مجالها الجوي لتنفيذ رحلات إلى الإمارات.

وقال موقع "i24News" الإسرائيلي، إن شركة "يسراير" تمكنت من الحصول على الموافقة لاستخدام المجال الجوي لإحدى الدول الخليجية لتنفيذ رحلات إلى الإمارات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقلع الرحلة الإسرائيلية المقبلة إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر أمريكي إنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات أجراها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومساعده آفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين الخليجيين.

وستغادر رحلة يسراير غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القدس، وسيتمتع ركابها بتخفيض كبير في زمن الرحلة التي تصل نحو ثلاث ساعات.

وستكون شركة "يسراير" أول من يطلق خطا يوميا من رحلتين، حيث ستنضم إليها شركة "أركياع" اعتبارا من يوم الخميس المقبل وستطلق "العال" خطها الخاص بدءا من 9 ديسمبر المقبل.

ويشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه لم يتضح سبب عدم منح الإذن للرحلات التي كان من المتوقع أن تتجه إلى دبي غدا، لذا لجأت إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية وطلبت المساعدة، وعليه تواصل الأمريكيون مع مسئولي إحدى الدول الخليجية، الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، تم منح التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية.

ويجري صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر زيارة للسعودية وقطر هذا الأسبوع في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض، برفقة آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق لإيران.