شفاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من فيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى في ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى الوطن في الأيام المقبلة، بعد قضاء فترة نقاهة.

ويأتي ذلك بعد مخاوف بشأن طول مدة إصابة تبون بفيروس كورونا، ما أدى إلى ظهور إشاعات تتحدث عن وفاته.

ونفت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق ما تردد عن استعدادها إعلان وفاة الرئيس الجزائري.

وقال مصدر في الرئاسة الجزائرية إن "الرئيس يستجيب للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته، وهو متفائل جدا ، وبدأ مرحلة النقاهة بعد العلاج".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة إلى شعبه، من داخل المستشفى الألمانية التي يخضع فيها للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب تبون عن بالغ شكره، للشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، حسبما ذكرت شبكة "النهار" المحلية.