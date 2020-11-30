بعد احتجاجات واسعة .. فرنسا تقرر تعليق وإعادة صياغة قانون الأمن الشامل

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الإعلان عن تعليق العمل بالقانون جاء على لسان مجموعات برلمانية تمثل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذى ينتمى له الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
ونقلت الشبكة عن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير قوله إن الحكومة ستقترح "إعادة صياغة كاملة جديدة" للمادة 24 من القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو فى حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
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