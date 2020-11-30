جو بايدن يعين فريقا نسائيا رفيع المستوى للتحدث باسمه في البيت الأبيض

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، فريق اتصالات رفيع المستوى بالكامل من الإناث في البيت الأبيض، بقيادة مديرة اتصالات الحملة "كيت بيدينجفيلد".

وستشغل "بيدنجفيلد"، منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض في بايدن، وستكون "جين بساكي"، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة، سكرتيرته الصحفية.

وقال "بايدن"، في بيان، إن "التواصل المباشر والصدق مع الشعب الأمريكي هو أحد أهم واجبات الرئيس، وسيُعهد إلى هذا الفريق بمسؤولية هائلة لربط الشعب الأمريكي بالبيت الأبيض".

وأضاف "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء".

وتابع بايدن أن هؤلاء المتخصصين المؤهلين وذوي الخبرة وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزامًا مشتركًا لبناء هذا البلد بشكل أفضل.

وستتلقى نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس أول إحاطة يومية رئاسية يوم الاثنين قبل الاجتماع مع مستشاري المرحلة الانتقالية.

ويخطط بايدن أيضًا لتسمية نيرا تاندين، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز التقدم الأمريكي، وهو مؤسسة فكرية ليبرالية، كمدير لمكتب الإدارة والميزانية، وفقًا لشخص مطلع على عملية الانتقال تم منحه عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية عن الشؤون الداخلية. والثلاثة هن من قدامى المحاربات في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. قبل توليه زمام مركز التقدم الأمريكي ، كانت تاندين مستشارًا للرعاية الصحية في إدارة أوباما. وكانت أيضًا مستشارة للحملة الرئاسية للديمقراطية هيلاري كلينتون لعام 2016. وعملت بيدينجفيلد كمدير الاتصالات لبايدن عندما كان نائب الرئيس. وكتبت بيدنجفيلد على تويتر يوم الأحد، "إنني فخور بشكل لا يوصف بإتاحة الفرصة لي للعمل كمدير اتصالات البيت الأبيض في جو بايدن". واضافت "لقد منحني العمل معه كنائب رئيس وفي هذه الحملة نظرة ثاقبة حول نوع الرئيس القدير والعاطفي وواضح البصر الذي سيكون عليه وسيكون لشرف عظيم لي أن أكون جزءًا صغيرًا من عمله، وسيكون شرفًا أيضًا العمل جنبًا إلى جنب مع النساء الرائعات اللواتي يقمن بهذه الأدوار معًا''. وكانت بساكي مديرة اتصالات بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية. وعملت تاندين كمستشار أول لوزيرة الصحة والخدمات الإنسانية كاثلين سيبيليوس. وستكون سيمون ساندرز كبيرة مستشاري حملة بايدن-هاريس والمتحدثة باسم هاريس. وستكون مدير الاتصالات لدى هاريس، أشلي إتيان، إحدى كبيرات مستشارات حملة بايدن التي تعمل كمدير اتصالات لرئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي. وفي غضون ذلك ، ستكون السكرتيرة الصحفية السابقة لبايدن عندما كان نائبة الرئيس ، إليزابيث ألكسندر ، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن. وكارين جان بيير ، التي كانت كبيرة موظفي هاريس ، ستعمل كنائب رئيسي للسكرتير الصحفي للرئيس المنتخب. وعضو آخر في إدارة أوباما كان جان بيير ، بعد أن عمل كمدير سياسي إقليمي لمكتب البيت الأبيض للشؤون السياسية. وبيلي توبار ، الذي كان مدير الاتصالات للائتلافات في حملة بايدن ، سيكون نائبه لمدير الاتصالات في البيت الأبيض. بالإضافة إلى فريق الاتصالات الخاص به ، أعلن بايدن أيضًا عن ترشيحات أخرى ، بما في ذلك الخبيرة الاقتصادية سيسيليا روس كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن بايدن يخطط لاختيار والي أديمو ، كبير المستشارين الاقتصاديين الدوليين خلال إدارة أوباما، ليكون نائب جانيت يلين الأول في وزارة الخزانة. وأضاف التقرير أنه سيتم ترشيح الخبرين الاقتصاديين جاريد برنشتاين وهيذر بوشي للعمل كعضوين في مجلس المستشارين الاقتصاديين.

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