بينها إماراتية وسعودية.. قائمة بالمطارات الأكثر أمانًا من كورونا في الشرق الأوسط

كشفت بيانات لموقع "Safe Travel Barometer" حول أكثر المطارات التي تتبع بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا عن احتلال مطارات إماراتية وسعودية قائمة أفضل 5 مطارات أمنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال جائحة كورونا.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي حققا أول مركزين في القائمة، فيما انضم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، إلى قائمة أكثر 5 مطارات أمنًا في الشرق الأوسط.
وجاء التصنيف استنادًا إلى قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، ومدى التزام المطارات بتلك البروتوكولات الصحية.
ووفقًا لتقييم شهر سبتمبر لعام 2020، تعادل مطار أبوظبي الدولي مع مطار دبي الدولي باعتبارهما أكثر المطارات أمانًا في المنطقة بعلامة 4.5 من 5.
وتضمنت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطارين لتحسين تجربة المسافرين إلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة.
وجاء بعد أبوظبي الدولي ودبي الدولي، مطار حمد الدولي بعلامة 4.3، ثم مطار البحرين الدولي بعلامة 4.
وتستند العلامات التي حازت عليها المطارات على تدقيق مستقل لأكثر من 200 مطار و20 معيارًا للصحة والسلامة أعلنت عنها المطارات.
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