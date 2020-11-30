بينها إماراتية وسعودية.. قائمة بالمطارات الأكثر أمانًا من كورونا في الشرق الأوسط

كشفت بيانات لموقع "Safe Travel Barometer" حول أكثر المطارات التي تتبع بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا عن احتلال مطارات إماراتية وسعودية قائمة أفضل 5 مطارات أمنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال جائحة كورونا.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي حققا أول مركزين في القائمة، فيما انضم مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، إلى قائمة أكثر 5 مطارات أمنًا في الشرق الأوسط.

وجاء التصنيف استنادًا إلى قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، ومدى التزام المطارات بتلك البروتوكولات الصحية.