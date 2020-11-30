كيف تتعلم الاستثمار في الذهب خاصة لو كنت مبتديء

على مرّ العصور والبشر يبحثون عن كيفية الاستثمار في الذهب فهو الملاذ الأكثر أمانًا واستقرارًا في الأسواق، ويعود ذلك إلى أن هذا المعدن الأصفر النفيس نادر الوجود على وجه الكرة الأرضية، وندرته جعلت من سعره مؤشر عام للثراء أو الفقر. وقبل التطرق إلى شرح كيفية الاستثمار لابد من معرفة بعض المصطلحات التي توضح لنا سبب اتجاه أصحاب رؤوس الأموال إلى ذلك النوع الاستثماري.

الاستثمار في الذهب والتضخم وتقلبات العملة

حينما تفكر في الاستثمار في الذهب لا تنظر إلى الربح المادي الذي يأتي من وراءه فقط، بل عليك أن تعلم أن القوة الشرائية للعملات البنكنوت تنخفض بصورة مستمرة بسبب التضخم المتزايد في جميع دول العالم. والتضخم عبارة عن انخفاض القوة الشرائية للعملة النقدية، مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وهنا تأتي أهمية الذهب كمعدن يحافظ على سعره، فمهما بلغت نسب التضخم في أي دولة يحافظ المعدن النفيس على أسعاره، فيرتفع سعر الجرام الذهبي في المشغولات الذهبية وكذلك يرتفع سعر السبيكة الذهبية، والأونصة..إلخ.

كيف تستثمر في الذهب وتربح ربحًا جيدًا؟

ينصح خبراء الاستثمار بشكل عام الاتجاه إلى شراء السبيكة الذهبية، وهي عبارة عن أوزان مختلفة من القضبان الذهبية تتراوح ما بين جرامات إلى 400 أوقية، ومتوفرة أكثر على شكل أونصة واحدة أو 10 أونصات. وبالنظر إلى سعر الذهب اعتبارًا من شهر سبتمبر 2020 فهذا يجعل الاستثمار في سبائك الذهب محط الأنظار، وهو أفضل على عكس الأسهم، فلا توجد أي خسارة في شراء السبائك الذهبية.

ونظرًا لارتفاع سعر السبائك الذهبية من المهم جدًا الاستعانة بتاجر حسن السمعة والدفع مقابل التسليم مع التأمين ومعرفة أنها أصلية وليست مزيفة أو بها أي عيارات سيئة. وبعدما تتسلم السبيكة الذهبية علىك أن تحفظها في أحد البنوك في البلد الذي تعيش به.

الاستثمار في الجنيه الذهب أو العملات الذهبية

ينصح أيضًا خبراء الاستثمار في مصر والعالم أجمع شراء العملات الذهبية، والجنيه الذهب هو الأكثر شيوعًا، وعادة ما يتزايد سعر الجنيه الذهب بصورة شهرية، لذلك يمكنك أن تدخر أموالك النقدية بشراء الجنيهات الذهبية، وحينما تبيعها مثلًا بعد عام من شراءها ستربح منها ربحًا مناسبًا، وأفضل من ادخار الأموال البنكنوت.

الاستثمار في المشغولات الذهبية ومخاطره وكيفية الاستفادة منه

يرى البعض أن الاستثمار في المشغولات الذهبية مجال آمن جدًا للاستثمار، لكن ارتفاع ما يسمى بـ (المصنعية) والأعيرة الذهبية يجعل البعض يخشى من المخاطرة في شراء المشغولات الذهبية، لذلك عليك وضع التالي في الاعتبار:

أولًا: توخى الحذر حينما تشتري المجوهرات والمشغولات الذهبية حيث لا يتم بيع جميع المجوهرات المستعملة لدى التجار بسعر جيد، فالمصداقية لها سعر لذلك عليك أن تتعامل مع محل مجوهرات واحد ومن تاجر حسن السمعة، وتحصل على أكبر قدر من الوثائق والضمانات التي تضمن لك إعادة بيع سهلة.

ثانيًا: يفضل أن تشتري المجوهرات التي لا يوجد فيها ما يسمى باللغة العامية المصرية ” شغل ذهبي كثير” حتى لا تخسر في المصنعية والتي قد ترتفع وتصل إلى 20% من سعر الجرام.

الاستثمار في الذهب عن طريق شراء أسهم في المناجم

يعد الاستثمار في أسهم الشركات التي تقوم بتعدين الذهب وتنقيحه وتداوله عرضًا مباشرًا أكثر من شراء الذهب الفعلي. نظرًا لأن هذا يعني شراء أسهم شركات تعدين الذهب ، يمكنك الاستثمار باستخدام حساب الوساطة الخاص بك .

تشمل بعض الأسهم الأكثر شيوعًا في هذا القطاع ما يلي:

شركة نيومونت (NEM) . نيومونت هي أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم ، ويقع مقرها في كولورادو. تقوم بتشغيل مناجم في أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك أفريقيا. شركة باريك جولد ( جولد ). يقع المقر الرئيسي لشركة تعدين الذهب العملاقة هذه في تورنتو وتعمل في 13 دولة حول العالم. شركة فرانكو نيفادا ( FNV ). لا تمتلك فرانكو نيفادا أي مناجم ذهب. بدلاً من ذلك ، تشتري حقوق الإتاوات من عمال مناجم الذهب الآخرين.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن أسهم شركات الذهب مرتبطة بأسعار الذهب ولكنها تستند أيضًا إلى الأساسيات المتعلقة بالربحية والنفقات الحالية لكل شركة. هذا يعني أن الاستثمار في شركات الذهب الفردية يحمل مخاطر مماثلة للاستثمار في أي سهم آخر. قد تواجه الأسهم الفردية مستوى معينًا من التقلبات ولا توفر لك أمان الأموال المتنوعة. استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وصناديق الاستثمار في الذهب

الاستثمار في الذهب صناديق الاستثمار المتداولة و صناديق الاستثمار المشترك يمكن أن توفر لك مع التعرض للاستقرار الذهب على المدى الطويل في حين تقدم المزيد من السيولة من الذهب والمزيد من التنويع من مخزون الذهب الفردية. هناك أنواع مختلفة من صناديق الذهب. بعضها عبارة عن صناديق مؤشرات تُدار بشكل سلبي وتتتبع اتجاهات الصناعة أو سعر السبائك باستخدام العقود الآجلة أو الخيارات.

الخلاصة والسؤال الأكثر أهمية: هل عليك الاستثمار في الذهب؟

إذا كنت قلقًا بشأن التضخم والمصائب الأخرى، فقد يوفر لك سوق الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار. على الرغم من أنه على المدى الأقصر يمكن أن يكون متقلبًا مثل الأسهم ، على المدى الطويل جدًا ، حافظ الذهب على قيمته بشكل ملحوظ.

اعتمادًا على تفضيلاتك الخاصة ومدى استعدادك للمخاطرة، يمكنك اختيار الاستثمار في الذهب المادي ، وأسهم الذهب، وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وصناديق الاستثمار المشتركة أو عقود المضاربة الآجلة وعقود الخيارات. بغض النظر عن شكل الذهب الذي تختاره، يوصي معظم المستشارين بتخصيص ما لا يزيد عن 10٪ من محفظتك لها.

أي شكل من أشكال الاستثمار يحمل مخاطر. الذهب لا يختلف. لكن سوق الذهب المتميز لا يتسامح ويستغرق وقتًا طويلاً للتعلم. هذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وصناديق الاستثمار المشتركة الخيار الأكثر أمانًا لمعظم المستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة بعض من استقرار الذهب وتألقه إلى محافظهم الاستثمارية.