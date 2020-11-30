الطاقة الذرية: لا رابح من وقف عمليات التفتيش فى إيران

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسى، اليوم الإثنين، إن إيران لم تبلغ الوكالة بشأن وقف عمليات التفتيش، الأمر الذى طالب به المحافظون المتشددون فى طهران بعد اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال جروسى فى مقابلة بعد عام من توليه منصبه: "نتفهم الحزن، ولكن فى الوقت نفسه من الواضح أن أحدًا لن يربح من تقليص العمل الذى نقوم به معًا أو الحد منه أو وقفه".

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