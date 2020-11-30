جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة CNN الأمريكية، صادقت كاتى هوبز، وزيرة خارجية أريزونا، وهى ديمقراطية، على نتائج الانتخابات، اليوم الاثنين، قائلة إن العملية الانتخابية كانت الأكثر أمانًا فى التاريخ الحديث.
وعادة ما يكون التصديق على نتائج الانتخابات إجراءً شكليًا، لكن العملية كانت موضوع ضمن محاولة من الرئيس دونالد ترامب الطويلة للتشبث بالسلطة، وحاولت حملته دون جدوى منع أو تأخير التصديق فى الولايات الرئيسية على أمل قلب فوز بايدن من خلال الهيئة الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولاية أريزونا تصادق على فوز بايدن وتمنحه 11 صوتا انتخابيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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