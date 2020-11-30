لليوم الثامن على التوالى .. تركيا تسجل عددًا قياسيًا لوفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، تسجيل عدد قياسى للوفيات بفيروس كورونا فى البلاد لليوم الثامن على التوالى، حيث سجلت تركيا 188 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى وفيات تركيا جراء الجائحة إلى 13.746 حالة.





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