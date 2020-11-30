وزير خارجية إيطاليا : هجوم أردوغان على ماكرون غير مقبول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال دى مايو فى مقابلة صحفية، إن "تركيا أحد شركائنا، كحليف فى حلف الناتو ومحاور فى الأزمات الإقليمية، ولدينا علاقة صريحة ومباشرة مع أنقرة".

وبحسب الوكالة، جدد وزير الخارجية الإيطالى التأكيد على موقفه وتضامنه الكامل مع الرئيس الفرنسى، مضيفًا: "فى إطار العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبى، تعمل إيطاليا على إعادة إطلاق برنامج سياسى إيجابى وحماية طاقتنا ومصالحنا الاستراتيجية فى شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح الوزير الإيطالى، أنه مع قرب موعد انعقاد المجلس الأوروبى القادم من الضرورى توفر جهود إضافية لعكس الاتجاه الحالى، مشددا على أهمية تشجيع المزيد من المواقف البناءة.