الصحة العالمية تدعو لـ”عدم تسييس” أصل فيروس كورونا 

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى عدم تسييس عملية البحث عن أصل فيروس كورونا، "لأن ذلك من شأنه أن يخلق حواجز أمام معرفة الحقيقة".
الصحة العالمية تدعو لـدراسة صينية توضح كيفية تطور عدوى فيروس كورونا في المرضى يوما بيوم
وشدد غيبريسوس على "أننا نحتاج إلى معرفة أصل هذا الفيروس لأنه يمكن أن يساعدنا في منع تفشي المرض في المستقبل"، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء نخفيه... نريد أن نعرف الأصل وهذا كل شيء".
وكانت وسائل إعلامية صينية قالت إن الفيروس كان موجودا في الخارج قبل اكتشافه في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى وجود فيروس كورونا على عبوات أغذية مجمدة مستوردة من الخارج وأوراق علمية وأن الفايروس كان منتشرا في أوروبا العام الماضي.
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