أول رد من أردوغان بعد اتهامه ببيع الجيش التركي لقطر

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على اتهام أحد النائبين الأتراك المعارضين له بأنه عرض الجيش التركي واقتصاد البلاد للبيع لدولة قطر، التي تعتبر أهم حليف خارجي لأردوغان.

وقال أردوغان في كلمة له نقلتها وسائل إعلام تركية، إن قطر ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17، مشيرا إلى أن الدوحة اشترت 10% من بورصة إسطنبول، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" التركية.

وأضاف: "كان هناك اتفاق بيننا وبين قطر وقامت الحكومة القطرية بموجبه بشراء 10% من بورصة إسطنبول.. حصتنا أكبر من 80.6% واشترت قطر حصتها فقط ".

وتابع:: "الصندوق القطري موجود في أكبر أسواق المال حول العالم في ألمانيا وإنجلترا وغيرها من الدول الأخرى وتبلغ استثماراتها في هذه الدول 400 مليار دولار من دون أن تشن حملات على هذه الدول مثلما فعل حزب الشعب الجمهوري"، حسب قوله.

وزعم أردوغان أن استثمارات الدوحة في تركيا تؤشر على وثوق المستثمرين الأجانب باقتصاد أنقرة وأن بيع هذه الأسهم مؤشر إجابي وعامل مهم لإيصال الاقتصاد إلى المكانة المرجوة، وذلك رغم استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار.

وأختم أردوغان قائلا: "لا تُعنى قطر وحدها باقتصاد تركيا فهناك أمريكا وهولندا والمملكة المتحدة، في حين تأتي قطر في المرتبة الـ17"، على حد تعبيره.