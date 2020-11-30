تفاقم الوباء.. 35٪ من الأمريكيين مهددين بالإصابة بفيروس كورونا مع نهاية 2020

توقع المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سكوت جوتليب، اليوم الاثنين، إصابة ما يقرب من ثلث الشعب الأمريكي بفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال غوتليب في حديث لقناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن "30 إلى 35 في المائة من سكان ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا، وهما الولايتان اللتان يوجد بهما أكبر عدد من حالات الإصابة، أصيبوا بفيروس كورونا".

ولفت جوتليب إلى أن معدلات الإصابة في البلاد قد تصل إلى 50%.

وكرر غوتليب تحذيره الذي وجهه هو وخبراء الصحة الآخرون، حيال السفر والتجمعات خلال عيد الشكر بأنه لن يؤدي إلا لتفاقم الوباء.

ورأى أن لقاحات فيروس كورونا المتعددة التي تلوح في الأفق جنبا إلى جنب مع الانتشار السريع للمرض مع نهاية العام يمكن أن تقلل من حدة الوباء خلال العام المقبل، معتبرا أن تلقيح 20 في المئة فقط من السكان سيكون كافيا لضمان "عدم انتشار الفيروس بسهولة".