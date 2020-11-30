تفاقم الوباء.. 35٪ من الأمريكيين مهددين بالإصابة بفيروس كورونا مع نهاية 2020

توقع المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سكوت جوتليب، اليوم الاثنين، إصابة ما يقرب من ثلث الشعب الأمريكي بفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.
وقال غوتليب في حديث لقناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن "30 إلى 35 في المائة من سكان ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا، وهما الولايتان اللتان يوجد بهما أكبر عدد من حالات الإصابة، أصيبوا بفيروس كورونا".
ولفت جوتليب إلى أن معدلات الإصابة في البلاد قد تصل إلى 50%.
وكرر غوتليب تحذيره الذي وجهه هو وخبراء الصحة الآخرون، حيال السفر والتجمعات خلال عيد الشكر بأنه لن يؤدي إلا لتفاقم الوباء.
ورأى أن لقاحات فيروس كورونا المتعددة التي تلوح في الأفق جنبا إلى جنب مع الانتشار السريع للمرض مع نهاية العام يمكن أن تقلل من حدة الوباء خلال العام المقبل، معتبرا أن تلقيح 20 في المئة فقط من السكان سيكون كافيا لضمان "عدم انتشار الفيروس بسهولة".
وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنباء سارة عن لقاحها الذي تطوره ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 94.1٪ وفقًا للنتائج النهائية، كما أنه نجح بنسبة 100٪ في منع حالات الإصابة الشديدة بالوباء، في المرحلة الثالثة من التجارب على جميع الفئات العمرية.
ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جعلت هذه الأنباء الجديدة، أن تطلب الشركة من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، ترخيص طارئ للقاحها ضد كورونا، متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام، ومشددة على إنها لم تلحظ أي مسائل تتعلق بالسلامة خلال المرحلة الثالثة من التجارب.
وقالت موديرنا إنها تتوقع من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة النظر في الأمر في اجتماعها في 17 ديسمبر المقبل.
كانت المملكة المتحدة فد اشترت في وقت سابق 7 ملايين جرعة من لقاح موديرنا - 5 ملايين في اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن نتيجتها المؤقتة له وهو فعاليته بنسبة 94.5٪ ومليوني جرعة أخرى الأسبوع الماضي، لكن إمدادات اللقاح إلى بريطانيا ليست متوقعة حتى مارس المقبل.
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