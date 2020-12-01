بعد منحها 10% من البورصة .. برلمانيون يتهمون أردوغان ببيع الجيش التركى لقطر

جدة - نرمين السيد - يواجه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حملة انتقادات شديدة، من قبل البرلمانيين المعارضين فى تركيا، وذلك بعد إعلان صندوق الثروة السيادى التركى، بيع 10% من أسهم بورصة اسطنبول لقطر.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، اتهم برلمانى معارض الرئيس التركى أردوغان ببيع الجيش التركى إلى قطر. ومحاولة منه لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة له قال أردوغان إن استثمارات قطر فى تركيا لا تعنى أنها تسيطر على البلاد. وفى وقت سابق اليوم الاثنين، قال صندوق الثروة السيادى فى تركيا إنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وتأتى هذه الإجراءات على خلفية، الأزمة الاقتصادية التى تضرب تركيا، وتهاوى سعر صرف الليرة وتراجعها لمستوى قياسى، جراء إنهاك المؤسسات التركية بسياسات رئيسها المتعجرفة، وزجه ببلاده فى صراعات تفوق قدرات بلاده، أودت بها لحالة عداء دولى وإقليمى.

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