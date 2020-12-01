أعرب وزير المالية، محمد معيط، اليوم الاثنين، عن توقعه بحصول مصر على شريحة تقدر بـ 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر شهر ديسمبر المقبل.
وقال معيط في تصريحات لقناة "العربية" إن مصر قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.
وكان معيط ذكر في وقت سابق من اليوم خلال مقابلة مع قناة "العربية" أنه يتوقع نموًا في العام المالي المقبل بنسبة 5.5% إلى 6%.
وأوضح وزير المالية، أن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية.
وأشار معيط، إلى أنه تم التركيز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التى فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أجاب وزير المالية قائلا: "سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر"، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التى تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى للغاية.
ووفقًا لمعيط، ستبدأ مصر قريبًا في توزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تصل قيمتها لأربعة مليارات جنيه، كما سيتم البدء هذا الأسبوع بتوزيع الدعم على المصدرين.
وصرفت الحكومة 52.435 مليار جنيه في أول شهرين من موازنة العام المالي الجاري علي رواتب العاملين و تعويضاتهم بزيادة اقتربت من ملياري جنيه عن نفس الفترة من العام السابق إذ سجلت 50.85 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الأجور و البدالات النقدية والعينية التي تم انفاقها خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2020/2021 الجاري نحو 40.75 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.
و ذكر التقرير أن حجم مصروفات الوظائف الدائمة في أول شهرين من العمل بموازنة العام المالي الجاري نحو 9.64 مليار جنيه بعد أن كانت 13.831 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية يتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار من النقد الدولي الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.