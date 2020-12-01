وزير المالية يتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار من النقد الدولي الشهر المقبل

أعرب وزير المالية، محمد معيط، اليوم الاثنين، عن توقعه بحصول مصر على شريحة تقدر بـ 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وقال معيط في تصريحات لقناة "العربية" إن مصر قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.

وكان معيط ذكر في وقت سابق من اليوم خلال مقابلة مع قناة "العربية" أنه يتوقع نموًا في العام المالي المقبل بنسبة 5.5% إلى 6%. وأوضح وزير المالية، أن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية. وأشار معيط، إلى أنه تم التركيز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التى فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أجاب وزير المالية قائلا: "سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر"، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التى تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى للغاية.

ووفقًا لمعيط، ستبدأ مصر قريبًا في توزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تصل قيمتها لأربعة مليارات جنيه، كما سيتم البدء هذا الأسبوع بتوزيع الدعم على المصدرين.