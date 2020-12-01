ولاية أريزونا تصدّق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

صدقت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الاثنين، على فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية في الولاية، لتصبح بذلك ولاية ويسكونسن هي آخر ولاية تعتمد النتائج لتصدر بعد ذلك النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن بايدن فاز على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في أريزونا بفارق 10,457 صوتًا، مشيرة إلى أن النتائج اعتمدت من قبل حاكم الولاية دود دوسي والمدعي العام بالولاية، مارك برنوفيتش ورئيس المحكمة العليا للولاية روبرت بروتينيل.

ولفتت الوكالة إلى أن فوز بايدن بتلك الولاية يشكل هزيمة أخرى لجهود ترامب وحلفائه لقلب نتائج الانتخابات من خلال الطعن في النتائج بالمحكمة والسعي لوقف التصديق على نتائج الانتخابات في بعض الولايات.

وبفوز بايدن بتلك الولاية يُضاف 11 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي لصالح بايدن ضد ترامب.