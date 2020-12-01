دولة أوروبية تصنف حزب الله منظمة إرهابية.. وأمريكا تطالب بمحاصرته عالميا

صنفت دولة لاتفيا، اليوم الإثنين، حزب الله اللبناني في جناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية.

ومن جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بقرار دولة لاتفيا.

وقال الخارجية الأمريكية إن "إعلان دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية حزب الله منظمة إرهابية يرسل رسالة قوية له.

وطالبت الولايات المتحدة الدول بمنع نشاط حزب الله ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية مقالا للكاتب "تسفي برئيل" عن مشروع أمريكي يستهدف مصادر تمويل حزب الله .

وأوضح الكاتب الإسرائيلي في مقال له نشرته صحيفة هاآرتس العبرية، أنه بسبب قانون العقوبات الذي يستهدف المس بمصادر تمويل حزب الله في لبنان، قد تفقد الادارة الامريكية وسيطا هاما، يلزمها من أجل إطلاق سراح المعتقلين في دمشق ومعالجة الازمة في لبنان.

وتابع الكاتب، "مشروع قانون خطير جدا وضع في 30 سبتمبر على طاولة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عنوانه "منع تبييض أموال من قبل حزب الله – 2020" مقدم مشروع القانون هو جو وولسون، العضو الكبير في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومحاربة الارهاب، وانضم اليه ايضا 12 عضوا من الكونجرس".