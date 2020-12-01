فرنسا تسجل 406 وفيات و4005 إصابات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى، بحسب "روسيا اليوم"، أن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس وصل إلى 52.731، بينما إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 2.222.488.
ولفتت الوزارة إلى هذه الأرقام تمثل انخفاضا حادا فى عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 9784 إصابة أمس الأحد، و12.580 إصابة يوم السبت الماضى.
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