اختطاف أربعة بحارة على يد قراصنة فى خليج غينيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الروسية لدى جمهوريتى بنين وتوجو، اليوم الاثنين، أن أربعة بحارة، أحدهم مواطن روسى، اختطفوا على يد قراصنة من سفينة قبالة خليج غينيا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكترونى، أن ناقلة تعرضت، ليلة 29 إلى 30 نوفمبر، لهجوم قراصنة على مسافة 75 ميلا بحريا من ميناء لومى "بجمهورية توجو"، مضيفة أن الجناة خطفوا أفراد الطاقم الأربعة، بمن فيهم المواطن الروسى وأن السفارة تتابع تطور الأوضاع. وأفاد موقع "النشرة البحرية" الإخبارى بأن القراصنة هاجموا سفينة AGISILAOS الخاصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، والتى كانت تبحر تحت علم جزر مارشال، مشيرا إلى أن البحارة المخطوفين من جنسيات روسية ورومانية وفلبينية.

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