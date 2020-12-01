قبل تولي بايدن.. نتنياهو يجهز كروت لعب مثيرة مع إيران

قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية والمدير الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اللواء متقاعد عاموس يادلين، إن أحد أعين إسرائيل ربما كلاهما كان موجهًا نحو واشنطن وليس إيران، معلقا على حديث دار عن الدوافع وراء اغتيال محسن فخري زاده، العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني في 26 نوفمبر.

ففي الوقت الذي يعلق فيه الشرق الأوسط بأكمله في توترات غير مسبوقة بين طهران والقدس ومخاوف متزايدة في عواصم إقليمية أخرى، فإن المحور الأكثر إثارة للاهتمام هو في الواقع المحور بين واشنطن وتل أبيب؛ حيث توجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقا لـ عاموس، قدر الإيرانيون والأمريكيون وبقية العالم بالفعل أن العملية المثيرة للإعجاب والجرأة في قلب إيران كانت على الأرجح من عمل الموساد الإسرائيلي.

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وفي حين أن إسرائيل لم تتحمل المسؤولية الرسمية عن الهجوم ، لم يستطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقاومة الاعتراف المحجوب بالكاد في مقطع فيديو نشره بعد وقت قصير من انتشار الخبر.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في المنطقة لموقع "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته إن "أنشطة إسرائيل في الأشهر الأخيرة بشكل عام ، وهذه المرة على وجه الخصوص، فورية وسريعة، فهي تفعل كل ما في وسعها الآن"

ووفقًا لهذا التفسير، فإن مكتب نتنياهو ومكتب رئيس الموساد يوسي كوهين مكدسان بقوائم "المهام"، وهم يحاولون وضع علامة على أكبر عدد ممكن من المربعات قبل أن تقطع واشنطن خط الائتمان الخاص بهم.

وهدفهم هو تقويض برنامج إيران النووي ، وزعزعة استقرار النظام الإيراني ، وخلق أكبر قدر ممكن من الفوضى لعرقلة استئناف المفاوضات من قبل إدارة جو بايدن المستقبلية مع طهران والعودة إلى سياسة إدارة باراك أوباما تجاه إيران التي شجبها نتنياهو.

وعندما يوافق نتنياهو على عمليات الموساد التي اقترحها كوهين خلف خطوط العدو ، فإنه يحافظ أيضًا على اتصال بالعين مع كيانين منفصلين في واشنطن: البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

وإذا كانت إسرائيل وراء هذه العملية ، فقد يفسر ذلك التشجيع من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، إلى جانب إعادة تغريدة الرئيس دونالد ترامب على تقرير الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان عن حادث الاغتيال في طهران.

ومن المقر الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن على الجانب الآخر من العاصمة الامريكية، يلقى نتنياهو نظرة متوهجة.

وفي غضون ذلك ، تناوب المسؤولون السابقون في إدارة أوباما على إدانة القتل.