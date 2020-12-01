قبل تولي بايدن.. نتنياهو يجهز كروت لعب مثيرة مع إيران

قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية والمدير الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اللواء متقاعد عاموس يادلين، إن أحد أعين إسرائيل ربما كلاهما كان موجهًا نحو واشنطن وليس إيران، معلقا على حديث دار عن الدوافع وراء اغتيال محسن فخري زاده، العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني في 26 نوفمبر.
ففي الوقت الذي يعلق فيه الشرق الأوسط بأكمله في توترات غير مسبوقة بين طهران والقدس ومخاوف متزايدة في عواصم إقليمية أخرى، فإن المحور الأكثر إثارة للاهتمام هو في الواقع المحور بين واشنطن وتل أبيب؛ حيث توجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقا لـ عاموس، قدر الإيرانيون والأمريكيون وبقية العالم بالفعل أن العملية المثيرة للإعجاب والجرأة في قلب إيران كانت على الأرجح من عمل الموساد الإسرائيلي.
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وفي حين أن إسرائيل لم تتحمل المسؤولية الرسمية عن الهجوم ، لم يستطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقاومة الاعتراف المحجوب بالكاد في مقطع فيديو نشره بعد وقت قصير من انتشار الخبر.
وقال دبلوماسي غربي يعمل في المنطقة لموقع "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته إن "أنشطة إسرائيل في الأشهر الأخيرة بشكل عام ، وهذه المرة على وجه الخصوص، فورية وسريعة، فهي تفعل كل ما في وسعها الآن"
ووفقًا لهذا التفسير، فإن مكتب نتنياهو ومكتب رئيس الموساد يوسي كوهين مكدسان بقوائم "المهام"، وهم يحاولون وضع علامة على أكبر عدد ممكن من المربعات قبل أن تقطع واشنطن خط الائتمان الخاص بهم.
وهدفهم هو تقويض برنامج إيران النووي ، وزعزعة استقرار النظام الإيراني ، وخلق أكبر قدر ممكن من الفوضى لعرقلة استئناف المفاوضات من قبل إدارة جو بايدن المستقبلية مع طهران والعودة إلى سياسة إدارة باراك أوباما تجاه إيران التي شجبها نتنياهو.
وعندما يوافق نتنياهو على عمليات الموساد التي اقترحها كوهين خلف خطوط العدو ، فإنه يحافظ أيضًا على اتصال بالعين مع كيانين منفصلين في واشنطن: البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
وإذا كانت إسرائيل وراء هذه العملية ، فقد يفسر ذلك التشجيع من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، إلى جانب إعادة تغريدة الرئيس دونالد ترامب على تقرير الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان عن حادث الاغتيال في طهران.
ومن المقر الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن على الجانب الآخر من العاصمة الامريكية، يلقى نتنياهو نظرة متوهجة.
وفي غضون ذلك ، تناوب المسؤولون السابقون في إدارة أوباما على إدانة القتل.
وتمتلك إسرائيل اليد العليا التكتيكية والعملياتية في حربها السرية مع إيران، وإن تفوق إسرائيل حاسم، فالضربات التي وجهت لإيران في السنوات الأخيرة كثيرة ومؤلمة.
ومع ذلك ، فإن النظام الإيراني يخطط على المدى الطويل، للأحداث الجارية ، بقدر ما يتعلق الأمر بها، ويبدو أن طهران عازمة على إشعال النار في المنطقة.
والعملية المنسوبة لإسرائيل هي رد على واحدة من أكثر القضايا حساسية في العصر الحالي، وتشير إلى أن نتنياهو لا ينوي تبني وجهة نظر براجماتية حول الموضوع مع إدارة بايدن، بل على العكس من ذلك، فهو يخطط لأن يكون معارضًا ويقود خطًا متشددًا وتحالفًا إسرائيليًا سنيًا عدوانيًا من أجل منع بايدن من تكرار أخطاء سلفه الديمقراطي.
اما نتنياهو فهو لن يحني رأسه في أول لقاء له في البيت الأبيض مع الرئيس الامريكي الجديد.
أما إيران فهي مشوشة ومحرجة ومؤلمة ومترددة، وتتراوح الروايات الرسمية لاغتيال فخري زاده المنبثقة عن طهران من عملية روبوتية مزعومة (من المفترض أن تكون مدفع رشاش يتم تفعيله عن طريق التحكم عن بعد من أعلى سيارة نيسان، دمرت ذاتيًا فيما بعد، إلى فرقة اغتيال مؤلفة من 62 عميلًا زعم أنهم تابعين للموساد ركضوا بداخل إيران.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن إيران تواجه معضلة موجعة فيما يتعلق بالانتقام من الاغتيال لأنها تشتبه في أن إسرائيل تحاول إشعال فتيل في المنطقة لإجبار ترامب على شن تدخل عسكري في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، وهذا هو آخر شيء تريده.
تعيدنا هذه التطورات الأخيرة إلى ثلاثة فصول صيف متتالية بين عامي 2010 و 2013 ، نظرت خلالها إسرائيل في توجيه ضربة إلى البنية التحتية النووية لإيران خلال أيام إدارة أوباما.
وأيد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك مثل هذه الخطوة ، بينما طالب وزراء آخرون في الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية في الدولة بموافقة الولايات المتحدة على العملية أو المشاركة النشطة فيها.
وكان أحد الاعتبارات الأكثر إثارة للاهتمام التي ناقشها نتنياهو وباراك - والتي أثاراها بعد ذلك مع رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي اللفتنانت جنرال جابي أشكنازي، ورئيس الموساد آنذاك يوسي دجان، ومدير المخابرات العسكرية يادلين ومسؤولين كبار آخرين - ما إذا كان إسرائيل يمكن أن تجر الأمريكيين إلى الصراع ضد إرادتهم.
وفي مرحلة معينة، خدع شخص ما نتنياهو في الاعتقاد بأن مثل هذا السيناريو ممكن.
وصعد رئيس الموساد الراحل دجان على متن طائرة متوجهة إلى واشنطن، والتقى بنظرائه وعاد بحاوية ضخمة من الماء البارد التي ألقى بها على هذه الفرضية
ومن المحتمل أن يكون الرئيس الأمريكي القادم هو الزعيم الذي لا يمكن التنبؤ بما سيفعله، بعد 20 يناير المقبل
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