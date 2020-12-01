حاكم نيويورك للمستهترين بـ كورونا: لا تتصل بالإسعاف وتحمل علاج نفسك

هاجم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، المواطنين الذين يعتزمون إقامة حفلات كبيرة العدد خلال أعياد الشكر والكريسماس، مطالبهم بعدم اللجوء إلى الإسعاف في حالة إصابة أحد أفراد عائلتهم.

وقال كومو: "إذا قمت بإقامة حفلات بأعداد كبيرة، لا تتصل بالإسعاف، في حالة إصابة أحد أفراد عائلتك، تحمل علاجه أنت".

وقدم الحاكم الديمقراطي، الذي تعرض للسخرية على نطاق واسع بسبب طريقة تعامله مع مرضى فيروس كورونا في دور رعاية المسنين، نصيحة للأشخاص الذين يستضيفون التجمعات العائلية الكبيرة في موسم العطلات: "ادع من تريد ... لكنك تتعامل معه بدون عمال رعاية صحية أو مستجيبين للطوارئ".

وأضاف: "سأجري معك صفقة، أنت تفعل ما تريده في منزلك، أدع ما تريد، لكن إذا مرض شخص لديك، تعامل معه لا تطلب الإسعاف أو عمال الطوارئ، لا تذهب إلى المستشفى، ولا تطلب مساعدة الأطباء أو الممرضين، تعامل أنت".

يأتي ذلك مع استمرار الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط مخاوف من استمرار تسجيل ارتفاعات بالتزامن مع موسم العطلات.