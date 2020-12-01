بعد تعافيه من كورونا.. تدهور الحالة الصحية لرئيس وزراء إيطاليا السابق

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن حالة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، شهدت تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، عقب شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال محامي برلسكوني: "الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءًا".
وكان برلسكوني قد صرح، عقب خروجه من المستشفى، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية: "إن هذه التجربة كانت أخطر اختبار في حياتي".
وأكد فريق وطبيب برلسكوني إصابته بفيروس كورونا أوائل شهر سبتمبر الماضي.
وتولى برلسكوني، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، رئاسة الوزراء في إيطاليا عدة مرات خلال الفترة ما بين عامي 1994 و2011.
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