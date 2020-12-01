استقالة مسئول جديد في وزارة الدفاع الأمريكية

أعلن كريستوفر ماير، مدير فريق المهمات لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، عن استقالته من منصبه.

وأفادت شبكة "سي.إن. إن" الأمريكية، أن ألكسيس روس نائب مدير مكتب وزير الدفاع مارك إسبر، أعلن استقالته من منصبه.

يأتي ذلك وسط حملة تطهير بدأت أول نوفمبر، عندما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، عبر تغريدة.

واستقال نائب رئيس الأركان، أليكسيس روس، من منصبه، لينضم الآن إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت وكبار مسؤولي البنتاجون المشرفين على السياسة والاستخبارات، وقد قدم الثلاثة استقالاتهم يوم الثلاثاء.

وتم استبدال ستيوارت بكاش باتيل الذي عمل مؤخرًا كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ويُنظر إليه على أنه أيديولوجي أكثر ارتباطًا بترامب.

كما تم استبدال إسبر بكريستوفر ميللر، الذي كان مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ومن بين أولئك الذين تولوا أيضًا مناصب جديدة في وزارة الدفاع هذا الأسبوع العميد المتقاعد المثير للجدل، الجنرال أنتوني تاتا، الذي انتقل إلى دور السياسة العليا في البنتاجون، وتولى مهام جيمس أندرسون، الذي استقال من منصبه.

وتم ترشيح تاتا لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة هذا الصيف، لكن تم سحب ترشيحه بسبب معارضة الحزبين.

في حين ترك الأدميرال المتقاعد جوزيف كرنان، وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات، وفقًا لمسؤول دفاع آخر. ولم يتضح على الفور ما إذا كان كرنان قد استقال أو أقيل، لكن تم تسريع رحيله.