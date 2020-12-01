كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الدكتور سكوت اتلاس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد تقدم باستقالته.
أتلس، الذي عمل في فريق ترامب لمكافحة كورونا، تمنى التوفيق في خطاب استقالته لترامب وفريقه، مؤكدا أن إدارة ترامب تعاملت باحترافية مع الفيروس.
وقال في خطابه: "أكتب لأستقيل من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة، واشكره على شرف العمل نيابة عن الشعب الأمريكي".
وأضاف: "لقد عملت بجد، لإنقاذ الأرواح ومساعدة الأمريكيين خلال هذا الوباء، حيث اعتمدت دائمًا على أحدث العلوم والأدلة، دون أي اعتبارات أو تأثير سياسي".
يذكر أن أتلس، تعرض للانتقادات طوال فترة عمله في لجنة ترامب، بسبب مطالبه المستمرة بإعادة فتح الاقتصاد، وحديثه عن تأثير الإغلاق الضار على الشعب الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة مستشار ترامب من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.