زعيم كوريا الشمالية وعائلته يحصلان على لقاح كورونا

كشفت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن حصول زعيم كوريا الشمالية وعائلته، على لقاح صيني، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تجريبي.
وقال، هاري كازيانيس، الخبير في الشأن الكوري الشمالي، وفق ما نقلته الوكالة، إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"، قد تم تطعيمه بلقاح كورونا وكبار المسئولين في كوريا الشمالية، بلقاح صيني تجريبي.
وأضاف، أنه غير الواضح أي شركة صينية قد زودت كيم وعائلته ومسئوليه بلقاح كورونا.
وتابع: "تم تطعيم كيم جونج أون والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى الآخرين داخل عائلة كيم وشبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية بفضل لقاح قدمته الحكومة الصينية".
ومن ناحية أخرى، لم تؤكد كوريا الشمالية أي إصابات بفيروس كورونا، لكن وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قالت إن تفشي المرض هناك لا يمكن استبعاده لأن البلاد لديها تبادلات تجارية وشعبية مع الصين.
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