العراق وبريطانيا يبحثان الحرب على الإرهاب ومحاربة داعش

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب على الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الكاظمي - وفقا لبيان مجلس الوزراء أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة في المجالين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، منوهًا بأهمية مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة تلبي تطلعات الشعب.

وتم - خلال اللقاء - بحث الوضع الإقليمي والعمل معًا من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الكاظمي إلى بريطانيا الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية تصب في مصالح البلدين، وكذلك سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية.

من جانبه، أكد الوفد البريطاني دعم بلاده للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة.