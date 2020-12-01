الإمارات وأفغانستان تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز علاقتها الثنائية مع أفغانستان، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد وزير خارجية أفغانستان بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات، والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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