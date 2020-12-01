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موريتانيا: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 8601 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8601 حالة.
وقال مدير المعلومات الاستراتيجية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية- إنه وبعد إجراء 637 فحصًا، تم تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 15 مصابًا، ووفاة مصابين اثنين.

وأضاف المسؤول الطبي أن إجمالي الإصابات بلغ 8601 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7762 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 177 حالة.

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