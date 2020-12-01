ثورة من الجيش الأبيض الأمريكي بسبب فيديو على تيك توك

أعلن مستشفى في ولاية أوريجون الأمريكية، وقف ممرضة عن العمل بسبب فيديو على تطبيق تيك توك.
وقالت إدارة المستشفى وفق ما نقلته "ذا هيل" إنها قررت وقف الممرضة بسبب ظهور فيديو لها على تطبيق تيك توك، حيث استخفت بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق التباعد أثناء العمل.
وأضاف مسئول في المستشفى: "هذا الفيديو أثار احتجاجًا من أعضاء المجتمع المعنيين. نود أن نشكر أولئك منكم الذين لفتوا انتباهنا إلى هذا الأمر ونؤكد لكم أننا نتعامل مع هذا الأمر على محمل الجد".
وظهرت الممرضة في شريط الفيديو، وهي تقلد مقطع صوتي، حيث قالت فيه: "عندما يعلم أصدقائي في العمل، أنني أسافر، ولا ارتدي كمامة في الخارج، واترك أطفالي يلعبون"، مع صوت صراخ كرد فعل منهم.
واعترض العاملين في القطاع الطبي بالولايات المتحدة على هذا الفيديو معتبرين أنه يقلل من الجهود التي يقومون بها، ويقلل من خطورة وباء كورونا المستجد.
@amandabutcher2
To each their own, but why would you brag about it to others? ????????♀️ I guess we could ask Loveiskind05 ￼##nurse ##covid ##health ##pandemic ##fyp ##foryou♬ original sound - Amanda Butcher
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