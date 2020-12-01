رئيس الوزراء البريطاني يكشف موعد طرح لقاح أكسفورد

توقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إمكانية توافر لقاح أكسفورد، الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسابيغ القليلة المقبلة.

وقال جونسون في تصريحات تليفزيونية: "اتوقع إمكانية توافر لقاح أكسفورد وشركة أسترازينيكا، في خلال أسابيع قليلة".

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.

ومن جانبها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر.

ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%.

وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

فيما صرح، تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا: "لدينا الآن البيانات التي تثبت أننا نمتلك لقاحا فعال، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على هذا الوباء".