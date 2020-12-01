كندا تمدد قيود السفر الدولي بسبب جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الكندية، مد قيود السفر الدولي والقواعد التي تهدف إلى حد انتشار جائحة كوفيد-19 حتى 21 يناير 2021.

ووفقًا للتعليمات، سيتم إغلاق حدود كندا أمام الرعايا الأجانب الذين يأتون لأسباب مثل الترفيه أو السياحة أو لأسباب غير ضرورية، بمعنى أنه لم يتم السماح لأي شخص من غير الكنديين والمقيمين الدائمين بدخول البلاد لأسباب غير ضرورية.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سيتم تمديد القيود المفروضة على السفر الدولي لغير الولايات المتحدة إلى كندا حتى 21 يناير المقبل. نحن نعمل عن كثب مع شركائنا للحفاظ على التجارة الأساسية مع الحفاظ على مجتمعاتنا في مأمن من كوفيد-19".