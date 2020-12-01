مدير قوات الشرطة السودانية: المنظومة الأمنية تطورت لحفظ الوطن والمواطن

أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة السودانية، أن المنظومة الأمنية في السودان تطورت بفضل كفاءة الأجهزة النظامية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الشرطي حفظا لأمن الوطن والمواطن.
وشهد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، تخريج الدورة التدريبية الأساسية الأولى لرتبة الملازم أول شرطة بحضور عدد من قيادات المؤسسة، وأكد اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية وتهيئة المناخ الملائم للقوات لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.
ونقل المكتب الصحفي للشرطة السودانية، عن الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، قوله إن الدورة تُعتبر خطوة في طريق التحديث والتطوير، كما حظيت بالتدريب العلمي والميداني بمنظومة الصناعات الدفاعية.
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