بعد إعادة الفرز.. بايدن يفوز بأصوات الناخبين فى ولاية ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مفوضية الانتخابات فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، الاثنين، فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية، على حساب منافسه الجمهورى دونالد ترامب، بعد إعادة فرز الأصوات فى مقاطعتين بها، وذلك وفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية".





وكانت قد صادقت وزيرة خارجية أريزونا، كاتى هوبز، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الاثنين، مؤكدة فوز بايدن بـ 11 صوتًا انتخابيًا للولاية. وقال الحاكم الجمهورى دوج دوسى فى تغريدة على تويتر "وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 فى أريزونا"، الولاية التى فاز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطى بالانتخابات الرئاسية. يشار إلى أن فوز بايدن بولاية ويسكونسن يقربه من الفوز رسميًا بأصوات المجمع الانتخابى فى الولاية الحاسمة الرئيسية.

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