سلطان عمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه السلطان هيثم بن طارق، من وزير الخارجية الأمريكي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين والتشاور حول التطورات التي تشهدها المنطقة.