مايك بنس يكشف موعد طرح لقاح كورونا

كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، عن موعد توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وقال بنس إلى المحافظين إن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيتم توزيعه في الولايات المتحدة بحلول الأسبوع الثالث من ديسمبر، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأضاف بنس: "نعتقد بقوة أن عملية توزيع اللقاح يمكن أن تبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر، يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أن الحل في الطريق".

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.

ومن جانبها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر.

ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%.

وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

فيما صرح، تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا: "لدينا الآن البيانات التي تثبت أننا نمتلك لقاحا فعال، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على هذا الوباء".