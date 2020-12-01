خبير أمريكى: عقبات جديدة أمام لقاح كورونا.. والتطعيم يستغرق عامين

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أنها بصدد اتخاذ الخطوة الأخيرة قبل البدء فى توزيع لقاحها ضد فيروس كورونا، والمتمثلة فى تقديمها طلبات ترخيص استخدام اللقاح فى الولايات المتحدة وأوروبا.





ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية " شدد زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى، تشاك شومر، على ضرور توفير 30 مليار دولار من الأموال الفيدرالية، لعملية نقل اللقاح، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ الضخم كان سببا فى تعثر المفاوضات بشأن مشروع قانون المساعدة الاقتصادية.

وفى حديث لـ سكاى نيوز عربية" شدد خبير السياسات الصحية فى الولايات المتحدة، روبرت جوف، على ضرورة توفير الأموال لتعيين خبراء مدربين من أجل الإشراف على توزيع وتخزين وتقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأكد جوف أن سرعة الانتقال إلى تقديم اللقاح لسائر الشرائح الاجتماعية، بعد تقديمه للطواقم الطبية، سيكون التحدى الأكبر أمام عملية التطعيم، إذ إنه من المستهدف وصول نسبة التحصين إلى 80 بالمئة لتحقيق مناعة مجتمعية.

وأضاف أنه يجب أن تستثمر السلطات الصحية فى التوعية بضرورة أخذ اللقاح، حيث إن أحد أكبر العقبات هو أن نسبة من الناس تصل إلى 35 بالمئة لديها تخوفات صحية من أخذ اللقاح، لأسباب تتعلق بنظريات المؤامرة، كما توقع أن تستغرق عمليات التطعيم ما يقرب من عامين كاملين قبل القضاء على الجائحة.