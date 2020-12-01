هل الموساد الإسرائيلي قتل العالم الإيراني محسن زادة؟

ذكر ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي، أن المخابرات الإسرائيلية "الموساد" هي التي تقف خلف حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال الضابط السابق في الموساد الإسرائيلي، يوسي ميلمان وفق ما نقلته العربية السعودية إن عملية الاغتيال تمت بتنفيذ إسرائيلي رغم عدم تأكيد أو نفي ذلك، مشيرًا إلى أنه ومن خلال خبرته الطويلة في مجال الأمن فإن إسرائيل نفذت الأمر بعملية مخطط لها مسبقا.

وأكد أن هذا الحادث، ليس الأول الذي يتم فيه اغتيال عالم إيراني في شوارع العاصمة طهران على يد الموساد الإسرائيلي.

واتهمت الحكومة الإيرانية كلا من الموساد الإسرائيلي والمعارضة في الخارج بالوقوف وراء حادثة الإغتيال.

ومن جانبها، رفضت المعارضة الإيرانية الاتهامات، واصفة أياها بأنها "حقد وأكاذيب". قائلة إن اتهامها بقتل علماء نوويين ليس بجديد، وهو رد فعل على انكشاف كل الهيكلية النووية والبرنامج النووي لنظام الملالي.