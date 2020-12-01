أخبار اليمن : مؤتمر أبين يهنىء أبوراس بذكرى عيد الاستقلال

مؤتمر أبين يهنىء أبوراس بذكرى عيد الاستقلال
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بعيد الإستقلال الوطني 30 نوفمبر من رئيس فرع المؤتمر بمحافظة أبين احمد ناصر جرفوش ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ /صادق امين ابوراس رئيس الموتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار الموتمر الشعبي العام بمحافظة أبين نرفع اليكم التهاني بمناسبة الذكرى 53 لعيد ال30من نوفمبر عيد الجلاء وخروج اخر جندي بريطاني محتل من ارضنا الطيبة ..
وبهذا المناسبة نترحم على شهداء ثورة نوفمبر الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل وطن خال من الاستعمار البغيض والوصاية الخارجية وها هو الشعب اليمني اليوم يحتفل بالذكرى 53 والتي كان لها أثر كبير في قلوب اليمنيين الاحرار ..
نسال الله ان يرفع الحروب والأوبئة على وطننا الغالي وكل عام وانتم والوطن بخير
وتقبلوا خالص التقدير
احمد ناصر جرفوش
رئيس فرع الموتمر الشعبي العام بمحافظة أبين
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