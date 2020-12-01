إسرائيل ذاهبة لانتخابات مبكرة.. أحزاب تصوت غدا على قانون لحل الكنيست

تعتزم المعارضة الإسرائيلية، (متمثلة في كتلة يش عتيد- تيلم) تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، غدا الأربعاء، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزبي "كاحوال لافان" والعمل، سيصوتان لصالح قانون حل الكنيست، الذي ستقدمه المعارضة غدا.

وقالت القناة، إن زعيم حزب "كاحوال لافان"، بيني جانتس، سيعلن اليوم بمؤتمر صحفي، عن تأييده لقانون حل الكنيست، الذي ستقدمه كتلة يش عتيد.

وأضافت القناة العبرية، أن وزراء حزب العمل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أعلنوا انهم سوف يصوتون لصالح قانون حل الكنيست غدا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله "إن كتلة حزب الليكود البرلمانية، ستصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست غدا الأربعاء".

وأشارت الى أن الخلافات بالإئتلاف الحكومي، حول المصادقة على الميزانية العامة، قد تؤدي الى حل الكنيست والحكومة والتوجه لإنتخابات مبكرة.