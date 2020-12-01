قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.
وأشار لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن روسيا تحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وستقبل أي قرار للشعب الأمريكي وستعمل مع أي إدارة يختارها الشعب.
وأكد لافروف أن موسكو من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: نعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.