نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعتقل عشرات العسكريين لصلتهم بانقلاب 2016 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تصفها أنقرة بأنها تستهدف أنصار فتح الله جولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وبحسب وكالة الأناضول، شملت 39 إقليما، وألقي القبض على 63 من المطلوبين، وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.

واحتجزت السلطات التركية نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.، وطردت نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة تركية، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة، وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن سقوط نحو 250 قتيلا.